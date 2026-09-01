Haberler

CHP'li Türeli: Büyüme yavaşladı, hedef yüzde 5-6 olmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, ikinci çeyrek GSYH verilerini değerlendirerek Türkiye'nin yüzde 3-3,5 değil, kaynakları doğru kullanırsa yüzde 5-6 büyüyebileceğini söyledi. Gelir dağılımı bozukluğuna ve işsizliğe dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine yönelik, " Türkiye, bırakın şu andaki gibi yüzde 3, 3,5 seviyesinde büyümesini, çok rahatlıkla yüzde 5, yüzde 6 seviyesinde büyüyebilir. Yeter ki kaynakları Türkiye'nin gerçekten büyümesine, yatırımına, üretimine aktaralım." dedi.

Türeli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olduğu olayda ihmali olanların gerekli cezaları alması gerektiğini dile getirdi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türeli, Türkiye ekonomisinin dış kaynaklara bağımlı bir yapıda olduğunu, dış kaynak gelmediğinde ya da bir kesintiye uğradığında ekonominin ciddi bir kriz içine girdiğini ileri sürdü.

Türkiye nüfusunun yüzde 1'inin servetin yüzde 40'ına sahip olduğunu aktaran Türeli, gelir dağılımındaki bozukluğun artması nedeniyle bölüşüm ilişkilerinin bozulduğunu söyledi.

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH verilerine değinen Türeli, büyüme hızının yavaşladığını ifade etti. Türeli, "Cumhuriyet dönemi olarak baktığımızda büyüme hızı ortalaması yüzde 5'tir. 2024 yılında ekonomi yüzde 3,5 büyüdü. 2025'te yüzde 3,7 büyüdü. 2026'nın birinci ve ikinci çeyreği yüzde 2,6 ve 2,3." şeklinde konuştu.

İşsizlik rakamlarının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu iddia eden Türeli, Türkiye'de her 4 çalışandan birinin kayıt dışı çalıştığını öne sürdü.

AK Parti iktidarları döneminde yapısal sorunların çözülmediğini, ağırlaştığını savunan Türeli, tüm sorunlara ilişkin kapsamlı çözüm önerileri bulunduğunu anlattı. Türeli, "Türkiye'nin özellikle imalat sanayisinde yeniden yoğunluğunu arttırabilmesi, sanayinin katma değerini arttırabilmesi ve teknoloji yoğunluğunu yükseltmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türeli, tarım ve gıda sektörlerinin özellikle desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, bırakın şu andaki gibi yüzde 3, 3,5 seviyesinde büyümesini, çok rahatlıkla yüzde 5, yüzde 6 seviyesinde büyüyebilir. Yeter ki kaynakları Türkiye'nin gerçekten büyümesine, yatırımına, üretimine aktaralım. Bunu yapmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı

Eczacıya bak sen! Yaptığı iğrenç hareketi eşi kameradan yakaladı
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

İşte şöhretin ve paranın bozmadığı bir insan daha
Ev sahibinin haberi yok, tapu el değiştirmiş! Dublörlü vurgunun firarisi yakalandı

Aylardır aranıyordu! Meşhur merdivenden sonunda indi
Araç yıkama tartışması kavgaya dönüştü! Baba ve iki oğlu tutuklandı

Araç yıkama sırasındaki kavgada hastanelik oldular! İşte o anlar
Depremde yuvası yıkıldı, ikinci darbeyi ev alırken yedi

Aynı evi önüne gelene satmışlar
KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği

KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi