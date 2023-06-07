CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, buğday taban fiyatını eleştirdi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ton başına 8 bin 250 lira olarak açıklanan buğday taban fiyatını eleştirdi. Buğday üretim maliyetinin tonda 8 bin lirayı geçtiğine dikkat çeken Barut, "Buğday üretim maliyeti ortadayken, bu kadar yüksek enflasyon, artan döviz kurları ve fahiş zamlar varken, çiftçi niye zararına ürün satmak zorunda bırakılıyor? Çiftçinin zararını şimdi kim karşılayacak, hakkını kim verecek? Bu fiyatı 10 lira artı 1 lira da prim olacak şekilde revize edin" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ton başına 8 bin 250 lira olarak açıklanan buğday taban fiyatını eleştirdi. Buğday üretim maliyetinin tonda 8 bin lirayı geçtiğine dikkat çeken Barut, "Buğday üretim maliyeti ortadayken, bu kadar yüksek enflasyon, artan döviz kurları ve fahiş zamlar varken, çiftçi niye zararına ürün satmak zorunda bırakılıyor? Çiftçinin zararını şimdi kim karşılayacak, hakkını kim verecek? Bu fiyatı 10 lira artı 1 lira da prim olacak şekilde revize edin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO tarafından yapılacak buğday taban alım fiyatını ton başına 8 bin 250 TL, primi de ton başına bin TL olarak açıkladı. Buğdayın kilogram maliyetinin kilogram başına 8 lirayı geçtiğine dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, açıklanan taban fiyatın kilogram başına 10 lira artı bir lira da prim olacak şekilde revize edilmesini istedi.

AKP iktidarının son 20 yılda 90 milyon tona yakın buğday ithal ederek 25 milyar dolardan fazla parayı yabancı ülkelere verdiğini anımsatan Barut, şöyle konuştu:

"Tarımsal üretimde, mazottan gübreye, tohumdan zirai ilaca kadar her şey kat be kat arttı fahiş oranda zamlandı. Üreticisinin ürettiği buğdayın kilogram maliyeti 8 liraya çıktı. 10 liraya satması gerekirdi ki eli biraz rahatlasın, rahat bir nefes alsın, arkasından tekrar bir tarımsal faaliyetini sürdürebilsin. Ancak ne yazık ki yine öyle olmadı. Bir darbe de buğday üreticisine geldi iktidardan. Açıklanan fiyat, 8.25 TL, artı bir lira prim şeklinde açıklanan bu fiyat, maalesef buğday üreticisini kurtarmadı. Türkiye'de en erken hasadın yapıldığı Çukurova'da 15 Mayıs itibariyle hasatlar başladı. Mayıs ayı sonu itibariyle neredeyse tamamlandı. Çukurovalı üreticisi buğdayı tüccara 6-6,5 liradan satmak zorunda kaldı. Madem öyle bu fiyatı neden geç açıkladınız? Çukurovalı üreticinin günahı neydi? Bas bas bağırdık 'fiyatı açıklayın' diye ancak sesimizi duyan olmadı. Şimdi buradan bir kez daha çağrı yapalım. Bu fiyatı 10 lira artı 1 lira da prim olacak şekilde revize edin. Aksi taktirde buğday üreticisi perişan olur ve bundan sonraki tarımsal faaliyetini sürdüremez hale gelecektir."