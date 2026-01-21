Çin'de China Construction Bank'ın eski yöneticisi yolsuzluktan 18 yıl hapse mahkum edildi

Çin'in en büyük kamu bankalarından China Construction Bank'ın eski İdari Başkan Yardımcısı Cang Gıngşıng, "rüşvet" ve "usulsüzlük" suçlamalarıyla yargılandığı davada 18 yıl hapis cezası aldı.

Şandong eyaletinin Zibo şehrinde görülen davada mahkeme, Cang'ın, 2006-2019 yıllarında, bankanın Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü ve İdari Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, görevini kötüye kullanarak bazı kişi ve kuruluşlara kredi, onay ve iş düzenlemeleriyle haksız kazanç sağladığı ve bunun karşılığında 5,75 milyon dolar (40 milyon yuan) aldığına hükmetti.

Rüşvet ve usulsüzlük suçlamasıyla Cang'a 18 yıl hapis cezası veren mahkeme, ayrıca sanığın rüşvet olarak edindiği kazanca el konulmasına ve 590 bin dolar (4,1 milyon yuan) para cezası ödemesine karar verdi.

Eski yönetici hakkında, bankadaki görevinden ayrılmasından yaklaşık 4 yıl sonra, Kasım 2024'te yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Kariyerinin büyük bölümünü China Construction Bank'ta geçiren 65 yaşındaki Cang, 2013 yılında Başkan Yardımcılığına, 2015 yılında ise İdari Direktörlük ile Başkan Yardımcılığı görevlerini bir arada yürüttüğü İdari Başkan Yardımcılığına getirilmişti.

Cang, görevini 2020'ye dek sürdürmüştü.