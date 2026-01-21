Haberler

Çin'de China Construction Bank'ın eski yöneticisi yolsuzluktan 18 yıl hapse mahkum edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

China Construction Bank'ın eski İdari Başkan Yardımcısı Cang Gıngşıng, rüşvet ve usulsüzlük suçlamalarıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Cang'ın görevini kötüye kullanarak haksız kazanımlar elde ettiğine hükmetti.

Çin'in en büyük kamu bankalarından China Construction Bank'ın eski İdari Başkan Yardımcısı Cang Gıngşıng, "rüşvet" ve "usulsüzlük" suçlamalarıyla yargılandığı davada 18 yıl hapis cezası aldı.

Şandong eyaletinin Zibo şehrinde görülen davada mahkeme, Cang'ın, 2006-2019 yıllarında, bankanın Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü ve İdari Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, görevini kötüye kullanarak bazı kişi ve kuruluşlara kredi, onay ve iş düzenlemeleriyle haksız kazanç sağladığı ve bunun karşılığında 5,75 milyon dolar (40 milyon yuan) aldığına hükmetti.

Rüşvet ve usulsüzlük suçlamasıyla Cang'a 18 yıl hapis cezası veren mahkeme, ayrıca sanığın rüşvet olarak edindiği kazanca el konulmasına ve 590 bin dolar (4,1 milyon yuan) para cezası ödemesine karar verdi.

Eski yönetici hakkında, bankadaki görevinden ayrılmasından yaklaşık 4 yıl sonra, Kasım 2024'te yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Kariyerinin büyük bölümünü China Construction Bank'ta geçiren 65 yaşındaki Cang, 2013 yılında Başkan Yardımcılığına, 2015 yılında ise İdari Direktörlük ile Başkan Yardımcılığı görevlerini bir arada yürüttüğü İdari Başkan Yardımcılığına getirilmişti.

Cang, görevini 2020'ye dek sürdürmüştü.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Terör örgütünden temizlenen bölgeye koştular! Evlatlarını bekleyenler var

Müjdeli haberi alınca o kapıya koştular! Evlatlarını bekleyenler var
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu