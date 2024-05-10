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Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yolda

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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Lalla Fatma N'soumer' adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 13 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Bahamalar bandıralı gemi, 144 bin 888 metreküp kapasiteye sahip olup, Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya yanaşacak.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 13 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 13 Mayıs'ta Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Bahamalar Dörtyol Türkiye Cezayir Hatay Denizcilik Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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