STK temsilcileri kapatılacak gümrük kapıları için sınırda toplandı

Şam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin aldığı karar doğrultusunda, Ceylanpınar Gümrük Kapısı karşısındaki Ras Al-Ayn ve Zeytindalı Gümrük Kapısı karşısındaki Hammam gümrük kapılarının bu ay itibarıyla kapatılacak olması, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde STK'ları harekete geçirdi. Sınırda toplanan STK temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar, basın açıklamasıyla kararın geri alınmasını istedi.

Şam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, başta mali sebepler olmak üzere, işletme giderleri, alternatif kapıların yakınlığı ve alanın devlete ait olmamasından dolayı Ceylanpınar Gümrük Kapısı karşısındaki Ras Al-Ayn ve Zeytindalı Gümrük Kapısı karşısındaki Hammam gümrük kapılarının kapatılacağını bildirmişti. Karar nedeniyle sivil toplum kuruluşları, esnaf ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gümrük kapısı önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Suriye iç savaşının başladığı ilk günden beri sınırın tüm yükünü Ceylanpınar halkının sırtladığı belirtildi.

Şanlıurfa'nın milletvekillerine seslendi

Vatandaş Ali Olmaz, "Ben buradan tüm yetkililere sesleniyorum, özellikle Urfa'nın milletvekillerine sesleniyorum; Ceylanpınar'ı yalnız bırakmayın. Ceylanpınar her konuda yanınızdaydı. Görüyorsunuz şu anda ticaret yapan arkadaşlarımıza haksızlık yapılmış. Başka yerlerde başka gümrük kapıları açılırken bizim Ceylanpınar'da gümrük kapısının kapatılması büyük bir haksızlıktır. Bu gümrük kapısının açılması için bütün yetkililere sesleniyorum" dedi.

Kapı açıldıktan sonra ticaret canlandı

Yıllarca süren iç savaşın acısını Ceylanpınar halkının çektiğini ifade eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Çelik, "Suriye'de devam eden iç savaşın en ağır bedelini yıllarca biz Ceylanpınarlılar ödedik. Sınırın sıfır noktasında uykusuz geceler geçirdik. Evlerimize düşen mermilerle sarsıldık. Ekonomik olarak büyük darbeler aldık ancak bir gün şikayet etmedik, hep devletimizin yanında durduk. Sınırımızın nöbetini tuttuk, savaşın bütün tozunu dumanını ciğerimize çektik ancak şu an geldiğimiz nokta tam bir vefasızlıktır. Şam Ticaret Müşavirliğinden alınan yazı doğrultusunda Resulayn ve Hammam kapılarının Şubat 2026 tarihi itibarıyla kapatılacağını büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Savaşın cefasını çeken Ceylanpınar halkı huzurun sefasını hak etmiyor mu? Ticaret tam canlanmış esnaf tam nefes almışken bu kapıya kilit vurmak hangi mantığa sığmaktadır. Ceylanpınar sınır kapısı bizim için sadece betondan bir duvar, bir geçit noktası değildir. Burası evimize giden ekmektir, gencimizin iş umududur, esnafımızın rızkıdır. Bu kapının kapatılması Ceylanpınar'ı yeniden bir çıkmazı sokağı hapsetmek, bölge ekonomisini bitkisel hayata sokmaktır" ifadelerini kullandı.

Suriyeli tüccar kendi hükümetine seslendi

Suriyeli tüccar Abu Arap da kendi hükumetine seslenerek kapının kapatılmamasını istedi. - ŞANLIURFA