Ceyhan'da Dolu Felaketi: Çiftçilere Destek Talepleri Artıyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, Ceyhan ilçesindeki ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının ekili buğdaya büyük zarar verdiğini belirterek, "Buğdayda tam kayıp yaşayabiliriz. Bu yaşanan afetlerin karşılanması için Gayrisafi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 1'inin çiftçilere destek olarak verilmesini istiyoruz" dedi.

Ceyhan ilçesinde 5 Mayıs'ta etkili olan dolu yağışı, Mercin, Hamitbeybucağı, Yalak ve İnceyer mevkilerinde tarım arazilerine büyük zarar verdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle özellikle buğday ve mısır tarlalarında ciddi hasar oluştu. Zarar gören alanlarla ilgili konuşan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, hasadına çok kısa bir süre kalan buğday başaklarında dolu nedeniyle dökülmeler ve kırılmalar olduğunu ifade etti. Tayakısı, sezonun kurak geçtiğini hatırlatarak, "Çiftçilerimiz sulama yaparak buğdaylarını yetiştirmişti. Gayet güzel bir üretim süreci yürütülüyordu. Ancak bu felaket başak döneminde yaşandığı için buğdayda tam kayıptan söz edebiliriz. Mısırda gövdede bir zarar görülmedi ama yapraklarda ciddi hasar var, bu da rekoltenin düşmesine neden olacak. Ancak buğdaydaki gibi bir tam kayıp beklemiyoruz" diye konuştu.

'ÜRETİM OLMAZSA HAYAT DEVAM ETMEZ'

Meyve bahçelerinde doluya karşı koruyucu tül uygulamalarının yapılabildiğini ancak buğday, mısır gibi tarla bitkilerinde böyle bir korumanın mümkün olmadığını söyleyen Ahencan Tayakısı, "Çiftçi eker ve bekler. Tarım adeta üstü açık bir fabrika gibidir. Her türlü doğal afete açık olan bu süreçte, çiftçi yine ağır darbeler aldı. Bu yıl beklediğimiz dolu felaketinin ilki gerçekleşti ve çiftçinin bu duruma karşı yapabileceği pek bir şey yok. TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) sigortası yaptıran üreticilerimizin zararları bir miktar karşılanacak. Bizim beklentimiz TARSİM'in gerçek zarar oranlarını tespit ederek çiftçiye kesinti yapmadan destek vermesidir. Üretim olmazsa hayat devam etmez. Tarımsal üretim, hayatın devamlılığı için şart. Biz tarım ülkesiyiz, devletin üreticinin yanında olması gerekiyor. Anayasada yer alan Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, GSMH'nin yüzde 1'inin çiftçilere destek olarak verilmesi gerekiyor. Bu desteğin hayata geçirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.