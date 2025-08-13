Cevdet Yılmaz: Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Yüzde 27 Arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025'in ilk yarısında uluslararası doğrudan yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yatırımlarda hem nicelik hem de nitelik bakımından iyileşmeler gözlemleniyor.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uluslararası doğrudan yatırımlarımız, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Cevdet Yılmaz, Next Sosyal hesabından, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımları hakkında açıklama yaptı. Yılmaz, "Uluslararası doğrudan yatırımlarımız, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 13 milyar doları aşan yıllıklandırılmış uluslararası doğrudan yatırımlar Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yatırımlarda sadece nicelik açısından değil, nitelik bakımından da iyileşme gözlemlemekteyiz. Yılın ilk 6 ayında, uluslararası yatırımlar içinde gayrimenkulün payı gerilerken imalat sanayisinin ve ticaret sektörlerinin payı artmıştır. Özellikle ticaret sektöründeki yükselişte, teknoloji tabanlı girişimlere yönelik yatırımların etkisi memnuniyet vericidir. Yatırımcıların karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulması, iş ve yatırım ortamımızın cazibesinin arttırılması ile özel sektör yatırımlarının ve üretimin teşvik edilmesini odağına alan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda kararlılıkla takip ettiğimiz YOİKK Eylem Planımız ve Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimiz ile hem dünyada yatırımlardan daha fazla pay almayı, hem de ülkemize gelen yatırımları nitelik bakımından daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
