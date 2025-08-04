Cevdet Yılmaz: Enflasyon Düşmeye Devam Ediyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde enflasyonun düşmeye devam ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz 2025 dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini değerlendirdi. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Orta Vadeli Programımız çerçevesinde, enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlarımız sayesinde enflasyon düşmeye devam etmektedir. Tüketici enflasyonu, temmuz ayında yüzde 2,06 gerçekleşirken, geçen aya kıyasla yaşanan geçici artışta bu aya özgü yönetilen, yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının etkisi görülmüştür" dedi.

Yıllık enflasyonda ise gerilemenin belirgin şekilde devam ettiğini belirten Yılmaz, "Yıllık bazda yüzde 33,52'ye inen enflasyon, geçen yıl mayıs ayından bu yana 14 aylık dönemde yaklaşık 42 puan düşmüştür. Bu görünüm, programımızın etkinliğini ve politikalarımızın ekonomide dengeyi yeniden tesis ettiğini göstermektedir. Güçlü koordinasyon, yapısal dönüşüm, kararlı uygulama ve ekonomide öngörülebilirliğin sürmesiyle, yıl sonunda enflasyonu yüzde 20'li seviyelere indirmeyi ve fiyat istikrarı içinde milletimizin refahını kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyoruz. İstikrar içinde dengeli büyümeye, istihdamımızı artırmaya, katma değeri ve verimliliği yükselten yatırımlar ile ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.