Çerkezköy Belediyesi Sokak Toplayıcılarını Birleştiriyor

Çerkezköy Belediyesi, kent genelinde çevrede bulunan atıkları toplayarak geçimini sağlayan sokak toplayıcılarını bir çatı altında birleştirerek daha iyi çalışma imkanı sağlıyor.

Çevrede bulunan ambalaj atıklarını toplayarak geçimini sağlayan vatandaşların, yasal mevzuat gereğince koordine edilmesi, yönlendirilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla bir proje başlatıldığını belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, "Başlatılan proje kapsamında bu işi yapan ve evraklarını tamamlayan vatandaşlara kimlik ve yelek dağıtımımızı yaptık. Proje ile bağımsız atık toplayıcılarının kimliklendirilesi, tek renk boyalı araç kullanmaları ve tanımlayıcı kod numaralarının araçların görünür yerlerinde bulunması sağlandı. Ayrıca toplanan atıkların Sıfır Atık Bilgi Sistemine işlenip, kayıt altına alınmasına da başlandı" diye konuştu.

"TÜM BAĞIMSIZ ATIK TOPLAYICILARININ SİSTEME KATILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Çerkezköy Belediyesi'ne proje kapsamında ilk etapta 18 bağımsız atık toplayıcısının müracaat ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Akay, "Çevremizdeki atık geri dönüşüm malzemelerini toplayarak geçimini sağlayan 18 vatandaşımız, tüm süreçleri tamamlayıp İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüze başvurdular. Akabinde kendilerine tanıtıcı kimlikleri ve toplama yaptıkları sırada giymeleri gereken yelekler dağıtıldı. Yapılan bilgilendirme toplantısında da sürecin nasıl işleyeceği kendilerine detaylı bir şekilde anlatıldı. İlerleyen süreçte kentimizde bireysel olarak ambalaj atığı toplayan tüm vatandaşlara ulaşıp, her bir bağımsız atık toplayıcısının sisteme dahil edilmesini hedefliyoruz" dedi.