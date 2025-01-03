Cenk Alper, WBCSD İcra Kurulu'na Seçilen Tek Türk Yönetici Oldu

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin (WBCSD) yeni dönem İcra Kurulu'na seçilerek kuruldaki tek Türk yönetici oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma konusunda iş dünyası platformlarından WBCSD'nin yıllık genel kurulu gerçekleşti. Genel kurul kapsamında, WBCSD'nin yeni dönem icra kurulu da belirlendi.

1 Ocaktan itibaren geçerli olmak üzere WBCSD İcra Kurulu üyeliğine atanan Alper, yeni dönem İcra Kurulu'ndaki tek Türk yönetici oldu.

1995'te kurulan ve bugün itibarıyla 240 civarında küresel şirketi temsil eden WBCSD, sürdürülebilir kalkınmaya destek verirken şirketlerin bu alandaki dönüşümlerini iş birlikleriyle güçlendirmeye odaklanıyor. Sabancı Holding, Ekim 2020'den bu yana üstlendiği WBCSD üyeliği ile Türk iş dünyasını küresel ölçekte temsil etmeyi sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alper, sürdürülebilirlik hedeflerinde başarıya ulaşabilmenin yolunun iş ve güç birliğinden geçtiğini belirtti.

Alper, birbirlerinin tecrübelerinden yararlanma, iyi uygulamaları ve yol haritalarını paylaşma, hep birlikte daha iyiyi aramak için bu küresel organizasyonlardaki etki gücünü artırmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Sabancı Holding olarak, Ekim 2020'de WBCSD'ye üye olduklarında, konseyin o dönemdeki tek Türk üyesi olduklarına dikkati çeken Alper, şunları kaydetti:

"Bu kez de, konseyin stratejisinin denetlenmesinden sorumlu olan ve konsey faaliyetlerinin verimliliğini takip eden icra kurulunda Türk iş dünyasını temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üstlendiğim bu görev, 'Sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz' diyerek ortaya koyduğumuz Topluluk Vaadimiz'in de çok önemli bir destekçisi olacak."