Cengiz Enerji, 'ReAktör' Programıyla Genç Mühendisleri Destekliyor

Cengiz Enerji, Elektrik Mühendisleri Odası işbirliğiyle 'ReAktör' programını başlattı. Program, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek, mühendis adaylarının uygulamalı deneyim kazanmalarını hedefliyor. Katılımcılara ödüller verilirken, gelecek aşamalarda mentor-mentee eşleşmeleri ve teknik geziler düzenlenecek.

Cengiz Enerji, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi işbirliğiyle geliştirdiği "ReAktör" programının açılışını Ankara'da düzenlenen çalıştayla gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Cengiz Enerji, EMO Ankara Şubesi koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte Ankara, Ankara Bilim, Ankara Yıldırım Beyazıt, Gazi, Hacettepe, ODTÜ, Ostim Teknik, Türk Hava Kurumu, Bilkent, TED ve TOBB ETÜ üniversitelerinin elektrik-elektronik mühendisliği öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen program, genç mühendislerin teorik bilgilerini sahada uygulamalı deneyimle pekiştirmesine olanak sağlıyor.

Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı çalıştayda, katılımcılar Cengiz Enerji uzmanlarının rehberliğinde takım çalışmalarıyla projeler geliştirdi ve sunumlarını gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda öğrencilere dijital sertifika verilirken, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Programın ikinci aşamasında "mentor-mentee" eşleşmeleri yapılacak, öğrencilerin özellikle yenilenebilir enerji alanında proje üretmeleri teşvik edilecek. Ayrıca Cengiz Enerji'nin üretim tesislerine teknik geziler düzenlenerek, katılımcılara gerçek iş ortamını tanıma imkanı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, geleceğin mühendisleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Enerji sektörü, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde kritik bir rol üstleniyor. Biz de bu dönüşümün merkezinde yer alacak genç mühendislerin, bilgiye dayalı, üretken ve yenilikçi bir bakış açısıyla yetişmesini önemsiyoruz. ReAktör programıyla öğrencilerin sahayı tanımasını, proje geliştirmesini ve özgüven kazanmasını hedefliyoruz. Genç mühendis adaylarının geleceğin enerji vizyonunu şekillendirecek güce sahip olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

EMO Ankara Şube Başkanı Cevdet Aslan da mesleki gelişimi yalnızca mezuniyet sonrasına bırakmayan bir yaklaşımla hareket ettiklerini vurgulayarak, "ReAktör programı, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla birleştirme, profesyonel mentorluk alma ve çalışma ortamlarını yerinde deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu iş birliğinin Türkiye'nin enerji dönüşümüne nitelikli insan kaynağı kazandıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
