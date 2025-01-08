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CEMAR Genel Müdürü Yalçın: 2025'te Ekonomik Sorunların Çözüleceğine İnanıyoruz

CEMAR Genel Müdürü Yalçın: 2025'te Ekonomik Sorunların Çözüleceğine İnanıyoruz
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CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, İstanbul'da düzenlenen toplantıda 2025 yılı ekonomik beklentilerini ve hükümetin politikalarına olan güvenini açıkladı. Ekonomik sorunların üstesinden gelineceğine inandıklarını belirten Yalçın, iş insanları olarak taşın altına başlarını koymaya hazır olduklarını vurguladı.

CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "2025 yılında ekonomik sorunların çözüleceğine inanıyor, hükümetimizin iradesine güveniyoruz" dedi.

İstanbul'da Ekonomide 2024 Yılı Değerlendirme ve 2025 Yılı Beklentileri Toplantısı'na katılan CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Yalçın, ekonominin bir memleket meselesi olduğunu belirterek, "Ekonomi memleket meselesi hepimizin meselesi. Elimizden geldiği sürece katkıda bulunuyoruz. Bu süreçte 2024 yılında karşılaştığınız güzellikler arzu etmediğimiz sonuçlar nelerdir, 2025'ten beklentilerimiz arzularımız sıkıntılarımız nelerdir? Bunları kendi aramızda istişare ettik. İzmir Şube başkanımız Gokhan başkanımızla birlikte istişare ettik. Bu istişareleri mümkün olduğu kadar buraya yansıtacağız" diye konuştu.

"Devletimize güveniyoruz"

Yaşanan ekonomik sorunların çözüleceğine inandıklarını ve hükümetin ekonomi politikalarına güvendiklerini belirten Yalçın, "Biz devletimize güveniyoruz. Hükümetimizin de iradesine güveniyoruz. Bu ekonomik sorunların önceden olduğu gibi çok daha güzel bir şekilde çözüleceğini en azından uğraşıldığına dair inancımız var. Başarı da elde edileceğini dair işaretler var. Bu işaretlerin pozitif neticede sonuçlanacağına inanıyoruz. O maksatla buradayız, o niyetle buradayız, ona gayret ediyoruz. İnşallah bu toplantının hayırlı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Biz taşın altına elimizi değil başımızı koymaya hazırız"

2025 yılında ekonomi alanında beklenen sıkıntıların belli olduğunu dile getiren Yalçın, "2025 yılında tabii bizim makro ve mikro düzeyde sıkıntılarımız aşağı yukarı belli. Enflasyonu söylemeye gerek yok. Çarşı pazarda çekilen sıkıntıyı her kesimden her insan biliyor ama bizim iş adamları olarak sıkıntılarımız başka. Farklı boyutlarda sıkıntılarımız var. Özellikle döviz ve istihdam ile ilgili sıkıntılarımız var. Faiz oranları ile ilgili sıkıntılarımız var. Bu sıkıntıları sayın bakanımız başta olmak üzere zaten ilgili kişiler biliyor ve mücadele ediyorlar. Bu mücadelenin 2025 yılında biraz daha somutlaşacağını düşünüyorum. Biz de elimizden geldiği kadar çalışacağız. Elimizi değil başımızı taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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