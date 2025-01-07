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Cem Öztürk, AIFD Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi

Cem Öztürk, AIFD Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi
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Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin (AIFD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztürk, yenilikçi ilaçların erişimini artırmak ve Türkiye'nin ilaç AR-GE alanındaki rekabet gücünü yükseltmek için çalışmalar yapacak.

Türkiye sağlık ekosistemi için değer üreten 36 araştırmacı ilaç firmasının üyesi olduğu AIFD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Sanofi Avrasya Bölgesi Başkanı Cem Öztürk seçildi.

Türkiye'de yenilikçi ilaç ve tedavilere zamanında ve sürdürülebilir erişimi sağlayarak, dinamik bir ilaç sektörü oluşumuna öncülük etmek ve Türkiye'nin tıbbi/ilaç Araştırma ve Geliştirme alanındaki küresel rekabet gücünü arttırmak amacıyla faaliyet gösteren Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nin (AIFD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine halihazırda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini yürüten Cem Öztürk seçildi. Derneğin 3 Ocak'ta düzenlenen olağan yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Cem Öztürk, görevi AIFD Yönetim Kurulu Başkanlığını 2016-2018 ve 2019-2025 arasında başarı ile yürüten Dr. Mete Hüsemoğlu'ndan devraldı.

Verilen bilgiye göre, 20 yılı aşkın süredir Sanofi bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Cem Öztürk, Sanofi'ye katıldığı günden bu yana şirketin yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarında farklı liderlik pozisyonlarında başarılı bir şekilde görev yaptı. Halen Sanofi Avrasya Bölgesi Başkanı ve İlaç Genel Müdürü olarak görev yapan Öztürk, Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu ile Ürdün, Lübnan, Irak, Suriye ve Filistin'i içine alan Levant Bölgesi'nden sorumlu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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