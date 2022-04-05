Cem Küçük'ten akıllara zarar enflasyon analizi: Bergen filmine nasıl oldu da 7 milyon kişi gitti?

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Açık ve Net' programına konuk olan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, enflasyon rakamlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ENFLASYONU 'BERGEN' FİLMİYLE SAVUNDU

Ekonomideki gidişatın iyi yönde olduğunu belirten ve bunu da Bergen filminin gişe rakamları üzerinden savunan Küçük, "İnsanlar ekmek bulamıyor, insanlar yiyemiyor diye bir şey yok. Türkiye'de en ucuz sinema bileti 30-40 lira. Bergen filmine 7 milyon kişi gitti, 140 milyon hasılat yaptı. Nasıl oluyor bütün eğlence yerleri, sinemalar dolu oluyor. Millet aç açıkta değil. Bergen filmine nasıl oldu da 7 milyon kişi gitti" şeklinde konuştu.

TEPKİ GELİNCE AÇIKLAMA YAPTI

Cem Küçük tarafından yapılan bu kıyaslama sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Küçük, "Algılara kanmayın. Hayat pahalılığını hep söylüyoruz. Sayın Gülay Yedekçi, 'İnsanlar para bulup kültür sanat faaliyetlerine katılamıyor' deyince ben de, 'Bergen filmini 7 milyon kişi izledi' dedim. Kes kopyala yapıştırsan ekmek çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Ekonomi