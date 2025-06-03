Çelebi Hava Servisi'nin Tahkim Başvurusu Reddedildi

Çelebi Hava Servisi'nin Tahkim Başvurusu Reddedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çelebi Hava Servisi AŞ, Hindistan'daki bağlı ortaklığı Çelebi Ground Handling India'nın güvenlik izinlerinin iptali nedeniyle yaptığı tahkim başvurusunun reddedildiğini bildirdi. Şirket, konuyla ilgili yüksek mahkemeye itirazda bulunacak.

Çelebi Hava Servisi AŞ, Hindistan'daki bağlı ortaklıklarının, iptal edilen güvenlik izinleri nedeniyle yaptığı tahkim başvurusunun reddedildiğini ve konuyla ilgili yüksek mahkemeye itirazda bulunacağını bildirdi.

Çelebi Hava Servisi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, sermayesinin yüzde 61'ine sahip olduğu Çelebi Ground Handling India Pvt. Ltd.'nin (Celebi GH India) 27 Mayıs'ta Ahmedabad Ticari Mahkemesi'nde Adani Ahmedabad Uluslararası Havalimanı Limited'e karşı açtığı davaya ilişkin kararla ilgili bilgilendirme yer aldı.

Açıklamada, "Ahmedabad Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlarıyla ilgili olarak, Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından iptal edilen güvenlik izinleri nedeniyle geçici tedbirler talep eden tahkim başvurusu 2 Haziran'da reddedilmiştir. Bağlı ortaklığımız, yüksek mahkemeye itirazda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Prof. Dr. Pampal'dan 5.8'lik sarsıntı sonrası endişelendiren sözler: Bölgede 9 büyüklüğünde deprem olabilir

Ünlü profesörden 5.8'lik depremle ilgili korkutan sözler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.