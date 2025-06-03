Çelebi Hava Servisi'nin Tahkim Başvurusu Reddedildi

Çelebi Hava Servisi AŞ, Hindistan'daki bağlı ortaklıklarının, iptal edilen güvenlik izinleri nedeniyle yaptığı tahkim başvurusunun reddedildiğini ve konuyla ilgili yüksek mahkemeye itirazda bulunacağını bildirdi.

Çelebi Hava Servisi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, sermayesinin yüzde 61'ine sahip olduğu Çelebi Ground Handling India Pvt. Ltd.'nin (Celebi GH India) 27 Mayıs'ta Ahmedabad Ticari Mahkemesi'nde Adani Ahmedabad Uluslararası Havalimanı Limited'e karşı açtığı davaya ilişkin kararla ilgili bilgilendirme yer aldı.

Açıklamada, "Ahmedabad Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlarıyla ilgili olarak, Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından iptal edilen güvenlik izinleri nedeniyle geçici tedbirler talep eden tahkim başvurusu 2 Haziran'da reddedilmiştir. Bağlı ortaklığımız, yüksek mahkemeye itirazda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.