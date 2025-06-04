CBO, Gümrük Tarifelerinin Ekonomik Etkilerini Değerlendirdi

CBO, Gümrük Tarifelerinin Ekonomik Etkilerini Değerlendirdi
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ABD Kongresi Bütçe Ofisi, yürürlüğe giren gümrük tarifelerinin 2025-2035 döneminde bütçe açığını 2,8 trilyon dolar azaltacağını, ancak ekonomik büyüme hızını yavaşlatacağını öngördü. Analizde, artan belirsizliklerin yatırımları geciktireceği ve enflasyonu etkileyeceği vurgulandı.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), yürürlüğe giren gümrük tarifelerinin 2025-2035 döneminde toplam bütçe açığını 2,8 trilyon dolar azaltacağını ancak ülke ekonomisinin büyüme hızını yavaşlatacağını öngördü.

CBO, 6 Ocak ila 13 Mayıs tarihlerinde uygulamaya konulan tarife artışlarının bütçeye ve ekonomiye etkilerine ilişkin analizini yayımladı.

Analizde, tarife artışlarının 2025-2035 döneminde toplam bütçe açığında 2,8 trilyon dolarlık azalma sağlayacağının tahmin edildiği, bunun doğrudan tarife gelirlerinin yanı sıra federal borçlanmanın azalmasına bağlı olarak düşen faiz harcamaları ve ekonomik etkileri içerdiği aktarıldı.

ABD'nin ticaret ortaklarının uygulaması beklenen misilleme tarifelerinin ekonomik etkilerinin de hesaba katıldığı analizde, artan belirsizliğin yatırımları geciktireceği ve 2025-2035 döneminde toplam yatırım miktarını azaltacağı belirtildi.

Analizde, tarife değişikliklerinin ABD ekonomisinin büyüklüğünü azaltacağına işaret edilerek 2025-2035 döneminde ortalama yıllık büyüme hızının 0,06 puan düşmesinin beklendiği kaydedildi.

CBO'nun analizinde, 2035'e kadar reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) ocak ayında yapılan ekonomik tahminlere kıyasla yüzde 0,6 daha düşük olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Tarife artışlarının tüketicilerin ve işletmelerin satın alma gücünü de azaltacağı belirtilen analizde, artan maliyetlerin enflasyon üzerinde geçici yukarı yönlü bir baskı oluşturacağı ifade edildi.

Analizde, ortalama yıllık enflasyon oranının 2025 ve 2026 yıllarında yaklaşık 0,4 yüzde puan artacağının, 2026 yılı itibarıyla fiyat endeksi seviyesinin yüzde 0,9 daha yüksek olacağının, 2026 sonrasında ise tarifelerin fiyatlar üzerinde önemli bir ek etkisinin olmayacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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