Haberler

ÇAYKUR'dan yaş çay sezonu öncesi üreticilere bilgilendirme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇAYKUR, yaş çay sezonu öncesinde üreticilere gübreleme teknikleri ve hasat süreçleri hakkında önemli hatırlatmalarda bulundu. Doğru gübreleme yöntemlerinin yanı sıra hasadın zamanında ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, yaş çay sezonu öncesinde üreticileri gübreleme tekniği ve hasat konusunda yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay hasadına sayılı günlerin kaldığı, sezonun rahat ve verimli bir ortamda geçmesi için bazı konuların hatırlatılması gerektiği belirtildi.

Gübreleme işlemlerinin üreticilerin gündeminde olduğu ifade edilerek, bitkilerin kök kısmına ve toprağı eşeleyerek gübre verilmesinin en uygun yöntem olduğu vurgulandı.

Doğru gübreleme tekniği uygulandığında çay bitkisinin gübreden gerçek anlamda istifade etmesinin sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Çay hasadına başlarken ileriki aşamalarda ihtiyaç duyduğumuz kademe oluşacak şekilde çalışma yürütmemizin önem arz ettiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz." ifadesi kullanıldı.

ÇAYKUR'un önceki yıllarda olduğu gibi üretici ürünlerinin garantörü olmayı sürdüreceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak bunun sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için hasadı kısa zaman içerisinde tamamlama aceleciliğine girmeden, günlük işleme kapasitemizin tüm sürgün dönemine yayılarak kullanılacağı bir ortam oluşturmak gerekmektedir. Çay bahçelerimiz, büyüklerimizin geçmişte üstün gayretler göstererek, bizlere ulaştırdığı güçlü ekonomik kıymetlerdir. Bu ürünün sunmuş olduğu değerin gelecek kuşaklarımıza da miras bırakılması hepimizin elindedir. Çay bahçelerinin hasada hazırlanmasından, ürünlerin en uygun şekilde toplanıp üretilmesine kadar her aşamada tüm paydaşların bu sorumlulukla çalışma yürütmeye devam etmesi başarılarımızı daim kılacaktır."

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini gözünü kırpmadan öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Malatya'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini gözünü kırpmadan öldürdü
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı

Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı

Son operasyonda o da gözaltına alındı