ÇAYKUR: 2026 kampanyasının ilk günü 900 ton yaş çay alındı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2026 yılı yaş çay kampanyasının ilk gününde yaklaşık 900 ton yaş çay alındığını belirtti. Alim, çayın 24 saat içinde işlenmesi gerektiğini vurgularken, tüm ürünü alacak kapasiteye sahip olduklarını ifade etti. Ayrıca Dünya Çay Günü etkinliklerinde çayın kültürel ve ekonomik önemi vurgulandı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2026 yılı yaş çay kampanyasının ilk gününde yaklaşık 900 ton yaş çay alındığını söyledi.

Alim, Dünya Çay Günü etkinlikleri kapsamında Rize Çay Çarşısı'nda düzenlenen programda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Çay Günü'nün hasat dönemine denk gelmesinin güzel olduğunu belirtti.

Dün itibarıyla çay hasat döneminin başladığını anımsatan Alim, "900 tona yakın çay aldık. Bugün inşallah iki katına çıkmasını bekliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Aldığımız çayları taze taze fabrikaya getirip üretime verdik bile." dedi.

Alim, çayın en güzel bekleme yerinin bahçe olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplayıp bir yerde stoklamak çayın kalitesini bozar. Çay toplandıktan sonra 24 saat içerisinde işlenmesi gerekiyor. Bu anlamda şimdilik bir sıkıntı yok zaten. Biz çayın tamamına talibiz. Hepsini alacağımızı açık açık söylüyoruz. 700 kilo kotayla zaten sürgünün tamamını alabilecek bir kapasiteye sahibiz."

Çaydan çok kahve tüketildiği söylemlerine inanmadığını dile getiren Alim, "Çayın tüketim açısından her zaman birinci sırada olduğunu ben söylüyorum. Öyle inanıyorum, öyle de inanmak istiyorum." diye konuştu.

Alim, toplumun gün içindeki çay tüketim alışkanlıklarına ilişkin bilgi vererek, "Artık çay bence eskiye göre çok daha değer kazanmış. Belki ileride daha da değer kazanacak. Aslında ilaç değil ama ilaç gibi bir şey. Biz hatta slogan olarak 'damarlarımızdaki kan gibi' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı ise 21 Mayıs Dünya Çay Günü vesilesiyle çayın sadece bir içecek değil, aynı zamanda kültürün, emeğin üretimi ve kırsal kalkınmanın bir ölçüsü olduğunu bir kez daha vurgulamak istediklerini söyledi.

Çayla ilgili yaptıkları çalışmalara işaret eden Avcı, "Bir yüksek öğretim kurumu kimliği ile çayın topraktan bardağa kadar geçen tüm sürecini bilimsel bir yaklaşımla ele alarak, bu anlamda ürettiğimiz çıktılarla üreticimize faydalı dönüşler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

ÇAYKUR, Rize Ticaret Borsası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Çay Çarşısı organizesinde gerçekleştirilen programa, Alim ve Avcı'nın yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay ve Çay Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Keziban Yazıcı, Rize Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder ve davetliler katıldı.

Protokol üyeleri aynı bölgedeki bahçede tulum eşliğinde bir süre çay kesti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
