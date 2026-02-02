Haberler

ÇAYKUR cam şişe ve pet bardak su üretimi için hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇAYKUR, Düzce Gölyaka'daki su fabrikasında cam şişe ve pet bardak su üretimi için hazırlıklarını tamamladı. Şubat ayında piyasaya sürülecek yeni ürünler için talep arttı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki su fabrikasında cam şişe ve pet bardak su üretimi için gereken hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 19 litrelik damacananın piyasaya çıkmasının ardından yoğun talep gördüğü belirtildi.

Bu kapsamda şubatta 33 ve 75 cc ambalajlı iki farklı cam şişe su ürününün piyasaya sürülmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Şimdiden yüklü miktarda sipariş alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aylık tek vardiya sisteminde yaklaşık 1,5 milyon adet ve üç vardiya sisteminde 4,5 milyon adet civarında üretim gerçekleştirebilecek kapasitemiz mevcuttur. Cam şişenin algıdaki üstünlüğü, doğal mineral içerikli suyumuzun içerik avantajı ve ÇAYKUR markamızın güvencesi ile yeni ürünlerin piyasada kısa sürede kendi yerini edineceği düşüncesindeyiz."

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Ekonomi
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Diskalifiye ettiği isim, Türkiye'ye ayak basar basmaz yakalandı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde

Ağzıyla kuş tutsa da boş! Yine bütün İspanya'nın diline düştü
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Diskalifiye ettiği isim, Türkiye'ye ayak basar basmaz yakalandı
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı

Mide bulandıran dosyada onun da ismi var! İddia ise hayli vahim