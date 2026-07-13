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ÇAYKUR'dan ikinci sürgün yaş çay hasadı için planlama çağrısı

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ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alım döneminde üreticilere hasat planlamasını alım limitleri ve randevu sistemiyle uyumlu yapmaları çağrısında bulundu. Aşırı hasattan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay alım döneminde üreticilere hasat planlamasını alım limitleri ve randevu sistemiyle uyumlu şekilde yapmaları çağrısında bulundu.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının 8 Temmuz'da başladığı ifade edildi.

Açıklamada, alımların ilk günlerinde düşük tonajlı yaş çay alımı gerçekleştirilirken, 11 Temmuz'da 4 bin 400 ton, 12 Temmuz'da ise 6 bin 500 ton yaş çay alındığı belirtildi.

Hasatta makineleşmenin sağladığı kolaylık ve konforun üreticilerin yararına olacak şekilde kullanılması gerektiği vurgulanan açıklamada, aşırı miktarda hasat yapılarak alım yerlerinde bekleme ve benzeri sıkıntılar yaşatacak yaklaşımlardan uzak kalmanın faydalı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, ikinci sürgün boyunca hasadın alım limitleri ve randevu sistemiyle uyumlu şekilde gerçekleştirilmesinin herkes için en uygun koşulları oluşturacağı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İdeal sürgün süresi içerisinde hareket ederek hasat planlamasının yapılması, çok uzun yıllardır tecrübe etmiş olduğumuz bilgilerin de doğrulayacağı gibi, sürecin daha yönetilebilir olmasını ve üründen elde edilen kazancın azalmamasını sağlayacaktır. Her daim ifade ettiğimiz gibi, çayımızın gerçek değeri, üreticiler olarak hepimizin ona verdiğimiz değer ve önem çerçevesinde ortaya çıkacaktır. Çayımızın kalitesini ve sürdürülebilirliğini korumak hepimizin elindedir."

Kaynak: AA / Fikret Delal
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