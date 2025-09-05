Çay tiryakilerine kötü haber: ÇAYKUR, üç ayda 3. kez zam yaptı

Türkiye'nin milli içeceği çaya bir zam daha geldi. ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına yüzde 7,5 oranında artış yaptığını açıkladı. Böylece haziran ayında yapılan yüzde 15'lik, temmuzdaki yüzde 3,5'lik artışın ardından, son üç ayda çaya üçüncü kez zam yapılmış oldu.

FİYATLAR BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni fiyat listeleri toptancı bayiler ve distribütörlere gönderildi. Açıklamaya göre, zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başladı. ÇAYKUR'un arka arkaya yaptığı zamlarla birlikte kuru çay fiyatları haziran ayından bu yana yaklaşık yüzde 28 oranında arttı.

YENİ ZAMLAR KAPIDA

Sektör temsilcileri, eylüldeki yüzde 5,5'lik üçüncü artışın ardından, önümüzdeki günlerde benzer oranlarda yeni zamların da gelebileceğini dile getirdi.