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Çavdarhisar'da Referans Parsel Çalışmaları sürüyor

Çavdarhisar'da Referans Parsel Çalışmaları sürüyor
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, tarımsal üretimin izlenmesi için yürütülen Referans Parsel Çalışmaları kapsamında saha kontrolleri devam ediyor. Teknik ekipler, parsellerdeki ürün durumunu ve üretim süreçlerini titizlikle kayıt altına alıyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, tarımsal üretimin etkin şekilde izlenmesi amacıyla yürütülen Referans Parsel Çalışmaları kapsamında saha kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen arazi çalışmalarında, parsellerdeki ürün durumu ve üretim süreçlerine ilişkin veriler titizlikle takip ediliyor. Saha incelemelerinde elde edilen bilgiler düzenli olarak kayıt altına alınırken, veri giriş işlemleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Yetkililer, referans parsel çalışmalarının tarımsal üretime ilişkin güncel ve doğru verilerin oluşturulmasına katkı sağladığını belirterek, üretim alanlarında yürütülen izleme ve kontrol faaliyetlerinin planlanan program doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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