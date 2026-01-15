Haberler

Ölü buzağıyla üzüldüler ikiz doğumla sevindiler

Ölü buzağıyla üzüldüler ikiz doğumla sevindiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da hayvancılık yapan Çavdar ailesi, 15 gün önce ölü doğan buzağıdan dolayı üzüntü yaşarken, diğer büyükbaş hayvanlarının ikiz doğumu ile sevinç yaşadı. Genç üretici Serpil Çavdar, hayvancılığın zorluklarına dikkat çekti.

Hayvancılık yapan bir aile, 15 gün önce ölü doğan buzağıya üzülürken; diğer hayvanlarının ikiz doğumuna sevindi.

Küçük aile işletmesi olarak hayvancılık yapan Çavdar ailesinin 15 gün önce büyükbaş hayvanlarından biri ölü doğum yaptı.

Bu doğumdan sonra rahatsızlanan büyükbaş hayvan da veteriner raporu üzerine kesime gönderildi. Hem anne kaybına hem de ölü buzağıya üzülen ailenin, diğer büyükbaş hayvanın ikiz doğumuyla yüzleri güldü.

Genç üretici Serpil Çavdar, doğumun gece saatlerinde gerçekleştiğini belirterek, "Rahat doğum oldu. İlkini doğurduktan sonra ben civarı temizliyordum. Babam da başından ayrılmıştı. Sonra ikincisinin doğduğunu öğrendik, çok şaşırdık" dedi.

İlk doğumda hayvana yardım ettiklerini anlatan Çavdar, "Dinlensin diye bıraktık ama dinlenmiyor ikinciyi doğuruyormuş. 15 gün arayla hüznü ve sevinci yaşadık. Hayvancılık giderek zorlaşıyor. Maliyetlerimiz yükseliyor, sütü açıklanan fiyata satamıyoruz. Üzerine buzağı ölü doğunca bizim için büyük kayıp oluyor. İkiz buzağımız sağlıklı." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor

Türkiye'nin yanı başında dev hazırlık! Operasyon artık an meselesi
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Trump'ın Grönland ısrarı sürerken Danimarka'dan korkutan itiraf
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı 'Cinsel ilişki' detayı

Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Bahisten ceza alan kaleci Fener maçına damga vurdu

Bahisten ceza alan kaleci maça damga vurdu
Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu! Karşısına doktor değil polis çıktı

Organ mafyasının teyze-yeğen oyunu deşifre oldu
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
İki günde kasa dolup taştı! Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir

Fenerbahçe'ye yağmurluklardan yağmur gibi gelir