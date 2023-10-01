Çatalca Belediyesi Ayçiçek Hasadı Yaptı

Çatalca'da ayçiçek ekilen belediyeye ait olan boş arazilerde, çiftçilerin desteği ile ayçiçek hasatı gerçekleştirildi. Hasattan elde edilen mahsulün tamamının ayçiçek yağı olarak Çatalca'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Ayçicek hasadına ilişkin olarak Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, 'Hasat bitti ve şimdi ayçiçeklerimizden yağ üretip, tıpkı geçen yılda yaptığımız gibi Çatalca'mızdaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmanın vakti geldi' dedi.

Çatalca Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi olarak atıl olan tarım için elverişli boş arazileri tespit ederek çiftçinin desteğini alıp buğday ve ayçiçek ekimini gerçekleştirdi. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Bahşayiş Mahallesi'nde sezonun ilk ayçiçek hasadını; Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve ilçedeki çiftçiler ile gerçekleştirdi. Hasattan elde edilen ürünlerin fabrikada işlendikten sonra ayçiçek yağı olarak Çatalca'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

'HASADIMIZ HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN'

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, yağış ortalamalarının az olduğu bu yıl hem buğday hem de ayçiçekte istenilen ölçüde verim alınamadığını fakat Trakya geneline göre Çatalca'da mahsülün diğer illere göre daha iyi olduğunu belirterek 'Belediyemize ait arazilerimize buğday ve Ayçiçek ekimini sağlamıştık. Bugün de hasat vakti dedik ve Bahşayiş Mahallemizdeki Çatalca Belediyemizin arazilerinde ayçiçek hasadımızı gerçekleştirdik. Hasat bitti ve şimdi ayçiçeklerimizden yağ üretip, tıpkı geçen yılda yaptığımız gibi Çatalca'mızdaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmanın vakti geldi. Çiftçimiz de bu hasatta bizlere büyük destekler verdi. Hasadımız hayırlı ve bereketli olsun' diye konuştu.