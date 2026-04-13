Haberler

Castrol Ford Team Türkiye, Junior WRC Hırvatistan Rallisi'ni birincilikle tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın Hırvatistan Rallisi'ni kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi. Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi, zorlu hava koşullarında yarışı lider tamamlayarak Junior WRC ve WRC3 kategorilerinde zafer elde etti.

Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (Junior WRC) Hırvatistan Rallisi'nin şampiyonu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rijeka merkezli koşulan ve değişken asfalt etapları, çamurlu kaygan zeminleri ve öngörülemeyen hava koşullarıyla bilinen yarışı, Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ikilisi ilk sıradan tamamladı.

Ekip, ekstra puanların verildiği "Power Stage" etabından da başarıyla çıkarak Junior WRC ve WRC3 kategorilerinde zaferini ilan etti.

Türkiye'ye 2024 ve 2025 sezonlarında dünya üçüncülüğü kazandıran, geçen yıl ise Acropolis Rallisi'nde bir WRC kategorisinde zafer kazananf Türkkan ve Albayrak, WRC arenasında şampiyona lideri Calle Carlberg ile aradaki puan farkını kapattı.

Söz konusu zafer, aynı zamanda 2015'te Hırvatistan Rallisini kazanıp Avrupa Ralli Kupası Şampiyonu olan ve halihazırda takımın koçluğunu üstlenen Murat Bostancı için de gurur kaynağı oldu. Bostancı'nın tecrübesiyle Castrol Ford Team Türkiye'nin mühendislik ve strateji gücü, ekibi dünya şampiyonluğu hedefine yaklaştırdı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

