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ÇTB Başkanı Yılmaz: "Çarşamba'yı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz"

ÇTB Başkanı Yılmaz: 'Çarşamba'yı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz'
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Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve meclis üyeleri, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ı ziyaret ederek ilçenin ekonomik yapısı ve iş birliği konularını görüştü.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım, "Kurumlarımızla uyum içerisinde çalışarak Çarşamba'yı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Samsun'un Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve borsa meclis üyeleri, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret etti. Çarşamba Kaymakamlığı'nın yeni hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, ilçenin ekonomik yapısı, tarım sektörü, ticaret hayatı ve devam eden kamu yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Çarşamba'nın sahip olduğu potansiyelin daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Ziyarette konuşan Kazım Yılmaz, Çarşamba'nın gelişimi için kamu kurumlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "İlçemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü çalışmanın destekçisiyiz. Kurumlarımızla uyum içerisinde çalışarak Çarşamba'yı daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Yeni hizmet binanızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise nazik ziyaretlerinden dolayı ÇTB heyetine teşekkür ederek, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin ilçenin gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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