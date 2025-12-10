Haberler

Çarşamba Ticaret Borsası'nın Batum temasları

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Batum'da Türk Gürcü İş Adamları Derneği Başkanı ile ticari ilişkiler ve iş birliği projeleri üzerine görüşmeler yaptı.

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Meclis Başkanı Hacı Toraman ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Batum'daki iş ziyaretleri kapsamında BATGİAD Türk Gürcü İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Dikme'yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye-Gürcistan arasındaki ticari ilişkiler, bölgesel iş birliği imkanları ve iki ülke arasında geliştirilmesi planlanan ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ayhan Dikme, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek BATGİAD olarak bölgede ekonomik iş birliklerinin güçlenmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti ise Batum temasları çerçevesinde yapılan bu görüşmenin, bölgesel ticaretin geliştirilmesi ve iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesi açısından verimli geçtiğini vurguladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

