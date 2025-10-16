Çarşamba'da Ekmek Fiyatları Artış Gösterdi

Samsun'da geçen hafta yapılan ekmek zammının ardından, Çarşamba ilçesinde de ekmeğin fiyatı arttı.

Çarşamba Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte, 210 gram ekmeğin fiyatı 16 Ekim Çarşamba gününden itibaren 15 TL olarak belirlendi.

Fırıncılar, maliyet artışlarının zammı kaçınılmaz hale getirdiğini belirterek, "16 Ekim itibarıyla 210 gram normal ekmeğimiz 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Daha önce gramı 200'e düşürülüp 12,5 TL olan ekmek, tekrar 210 grama yükselmişti. Bugün itibarıyla fırıncılar odasının kararıyla 15 TL'den satışa sunulacak" dedi.

Samsun merkezde fiyat artışının birkaç gün önce başladığını hatırlatan fırıncı Emrah Akkaya, "Samsun'da zam 11 Ekim Cumartesi günü yürürlüğe girdi. Çarşamba'da da Fırıncılar Odası Başkanı'nın kararıyla aynı fiyat uygulanmaya başladı" diye konuştu.

Ramazan dönemine ilişkin değerlendirmede de bulunan fırıncı esnafı, "Şu anda pide fiyatında bir değişiklik yok. Ancak Ramazan öncesi maliyet durumuna göre fiyat güncellemesi olabilir" açıklamasında bulundu. - SAMSUN