CarrefourSA Mutfak, Bulut Mutfak Konseptiyle Online Yemek Siparişi Hizmetine Başladı

Carrefoursa, online yemek siparişi sektörüne adım attı

İSTANBUL - CarrefourSa 30'uncu yılını yeni projesi olan CarrefourSA Mutfak'la kutladı. Toplamda 10 farklı markanın lezzetlerini bulut mutfak konseptiyle bu mutfakta hazırlıyor.

CarrefourSA yeni konsepti CarrefourSA Mutfak'la organize gıda perakende sektöründe online yemek siparişi hizmetine başladı. 2017 yılından bu yana Lezzet Arası restoranlarıyla müşterilerine market fiyatına gastronomik özgürlük sunan şirket, yeni yatırımı CarrefourSA Mutfak'ın bünyesinde yer alan 10 farklı markayla bulut mutfak konseptinde paket servis hizmeti veriyor. Şirket ilk bulut mutfağını Mecidiyeköy'de açtı.

İzmir, Ankara, Eskişehir ve Bursa'da yatırımlar devam edecek

Mutfak hizmetine ilk olarak İstanbul'da başlayan şirket, yıl sonuna kadar İstanbul'daki bulut mutfak sayısını 4'e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "2023 yılı Türkiye'de 30'uncu yılımızı kutladığımız özel bir yıl. 1993 yılında İçerenköy'de ilk mağazamızı açtığımızdan bu yana önemli dönüşümlerden geçtik. Dönüşüm yolculuğumuzun odağında yer alan Yeni Nesil Market vizyonuyla 30'uncu yılımızı yeni yatırımlar ve yeni iş modelleriyle kutlamaya devam ediyoruz. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz bayilik sisteminde girişimci ve küçük esnaflarla büyümeye devam ederken, aynı zamanda bu yıl yatırım yaptığımız HORECA alanında da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kartallıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Antalya'da temmuz sonunda açtığımız 4 bin metrekarelik şirketimizin profesyonel deposuyla otel, restoran ve kafelere verdiğimiz hizmeti çok daha üst seviyelere taşıdık. Bodrum'da ilk CarrefourSA Profesyonel mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Henüz yolun başındayız ancak güçlü bir şekilde girdiğimiz bu alanda da hızlı bir büyüme yakalamayı ön görüyoruz."

"Lezzet Arası'nda yakaladığımız başarıyı online yemek siparişi sektöründe sürdüreceğiz"

Yeme-içme alanında şirketin sektörde bir ilke imza attığı Lezzet Arası restoranlarıyla farklı şehirlerde yatırımların sürdüğünü hatırlatan Kartallıoğlu, "İlk kez 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Lezzet Arası restoran konseptimizle sektörümüzde yeme içme alanında yakaladığımız bu başarıyı şimdi de online yemek siparişiyle, mutfağımıza taşımaya karar verdik" dedi. Global bulut mutfak pazarının tüm dünyada yaygınlaştığını ve büyük bir pazara dönüştüğünü belirten Kartallıoğlu, "Precedence Research tarafından Global Bulut Mutfak araştırmasına göre pazarın global büyüklüğünün 2022'de 57.51 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 2032'de ise bu rakamın 174.66 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'de de pazar her geçen gün büyüyor. Yeme içme sektöründeki bu dönüşüm, organize gıda perakende tüketicisinin tercihleri ve deneyimlerinin de her geçen gün değiştiği günümüzde de biz de her alanda 'Doğrusu'nu hedefleyen bir şirket olarak bu dönüşümlerin bir parçası ve öncüsü olmaya devam ediyoruz" diye vurguladı.

Profesyonel şefler tarafından günlük ve taze hazırlanan yemekler

"Doğru fiyata, doğru ürünü, doğru kanallardan temin ederek tüketicilerimize doğru hizmetle buluşturma vizyonumuzu dijital teknolojilerin de yardımıyla CarrefourSA Mutfak hizmetiyle müşterilerimize sunmaya hazırız" diyen Kartallıoğlu, şöyle devam etti: "Bugüne kadar ürünlerimizle mutfaklarına girdiğimiz müşterilerimizin sofralarına şimdi de profesyonel şeflerimiz tarafından hazırlanan yemeklerle misafir oluyoruz. CarrefourSA Mutfak'ta yer alan markalarımızı oluştururken Lezzet Arası restoranlarımızda elde ettiğimiz datalar sayesinde müşteriler tarafından en çok tercih edilen yemeklerle ilgili bir araştırma gerçekleştirdik. Bu araştırma sonucunda BigBowl, Burger Four, Fried Day Chicken, Hasan Usta Köftevi, L'atelier, Le Penne, Pizza Poli, Sushi Four, Tarihi Kazancı Pilavcısı ve Urla Balıkçısı olmak üzere salatadan deniz ürünlerine kadar 10 farklı markayı müşterilerimizin hizmetine hazır hale getirdik. Burada müşterilerin hızlı biçimde, zengin seçenekler arasından yemek siparişi vermelerini sağlarken aynı zamanda istediği ürünün en tazesine ve en lezzetlisine vakit kaybetmeden ulaşmasını sağlayacağız. Menülerde yer alan yemeklerin tamamı da günlük ve taze olarak hazırlanacak. Mutfak'ta kullanılan et, balık, meyve, sebze gibi tüm taze ürünler kendi marketimizden temin edilecek."

Online yemek siparişi platformlarından sipariş verilebilecek

Bu konseptin bir başlangıç olduğuna değinen Kutay Kartallıoğlu, "CarrefourSA Mutfak bünyesinde yer alan markalardan sipariş vermek isteyen müşterilerimiz Getir Yemek, Trendyol ve Yemeksepeti'nden sipariş verebiliyor. Uzman ve başarılı olduğumuz yeme-içme sektöründeki tecrübelerimizi taşıyarak yeni bir yolculuğa çıktığımız konseptimizde gelecek dönem için hızlı ve sağlıklı bir büyüme için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye ekledi.