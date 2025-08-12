Cari İşlemler Hesabında Olumlu Trend Beklentisi

Cari İşlemler Hesabında Olumlu Trend Beklentisi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında cari işlemler hesabının fazla vermesini ve yıllıklandırılmış cari işlemler açığında olumlu bir eğilim görüleceğini tahmin ettiğini açıkladı. Haziran ayı verilerine göre, cari işlemler açığı 18,9 milyar dolara geriledi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında cari işlemler hesabının fazla vermesi ve yıllıklandırılmış son 12 aylık cari işlemler açığında olumlu trendin görüleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Ekonomide yüz güldüren veriler gelmeye devam ediyor. Cari işlemler açığı haziranda, yıllıklandırılmış olarak, 18,9 milyar dolara geriledi. Geçen yıl bu açık 20,2 milyar dolar idi. Cari işlemler hesabı haziran ayında 2 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2,6 milyar dolar fazla verdi. Cari işlemler açığı 2025 yılının ilk 6 ayında 23,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında cari işlemler hesabının fazla vermesi ve yıllıklandırılmış son 12 aylık cari işlemler açığında olumlu trendin görüleceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl ilk 7 ayın 6'sında mal ihracatının geçen yılın aynı aylarına göre artması ve hizmet ihracatının güçlü şekilde yükselmeye devam etmesi, cari işlemler dengesindeki olumlu tablonun sürmesini sağlamaktadır" dedi.

2025 Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak hizmet ihracatının yüzde 7,1 artışla 117,7 milyar dolara yükseldiğini aktaran Bolat, "Seyahat gelirlerimiz yıllıklandırılmış bazda 58,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz 40,2 milyar dolardır. Sonuçta toplam mal ve hizmet ihracatı 2025 Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,3 artışla 384,7 milyar dolara yükselmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve ithalatı artışını kontrol etmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle, 2025 yılında cari işlemler dengesindeki istikrarlı tablo devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
