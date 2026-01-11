Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Çankırı'da YEKA belirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bulunan bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte bölgenin enerji potansiyeli güçlendirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çankırı sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi sınırları içinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

Adı G3-ÇANKIRI-2-3 YEKA olarak belirtilen alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Gerçek mi yapay zeka mı? Süper Kupa finali öncesi tartışma yaratan görüntü

Dev mücadele öncesi ortalığı karıştıran görüntü
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı

İşte Bülent Ersoy'un çileden çıktığı anlar