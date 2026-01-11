Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Çankırı'da YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bulunan bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte bölgenin enerji potansiyeli güçlendirilecek.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi sınırları içinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.
Adı G3-ÇANKIRI-2-3 YEKA olarak belirtilen alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.
Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi