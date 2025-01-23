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Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 69 Bin 400'e Ulaştı

Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 69 Bin 400'e Ulaştı
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Çankırı'da 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 400 oldu. Bu araçların büyük kısmı otomobil ve motosikletlerden oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 400 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 69 bin 400 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,6'sını (25 otomobil, yüzde 24,6'sını traktör, yüzde 19,6'sını motosiklet, yüzde 13,6'sını kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,8'sini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. Çankırı'da Aralık ayında 426 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 426 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 43,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,2 ile otomobil, yüzde 16,9 ile traktör ve yüzde 8,9 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Çankırı'da Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 69 adet arttı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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