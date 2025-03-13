Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Şubat ayında 193 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Şubat ayında Çankırı genelinde konut satışları 193 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 42 adet arttı. Şubat ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 18 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre 7 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 9,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 1 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, diğer 18 tanesi ise ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 35 adet artarak 175 adet oldu. Şubat ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 90,7 oldu. Şubat ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 11 adet artarak 57 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 29,5 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 31 adet artarak 136 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 70,5 oldu. - ÇANKIRI