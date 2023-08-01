Çanakkale Domatesine Coğrafi İşaret Tescili

Çanakkale'de üretilen domatese Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Tescil ile domatesin üretim, pazarlama ve ihracat imkanları artacak.

Çanakkale'de Batak Ovası olarak bilinen merkeze bağlı Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan yaklaşık 100 bin dekar alanda üretilen Çanakkale Domatesine, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi işaret ile Çanakkale'de yetişen domatesin üretim, pazarlama ve ihracat imkanlarının arttırılacağını belirtti.

Ticaret Borsası olarak Çanakkale'nin ticari hayatının canlılığı için 'Coğrafi İşaret Tescilini' önemsediklerini ifade eden Deniz, "Göreve geldiğimiz günden bu güne ilimiz tarıma dayalı sanayisinin büyümesi adına güçlü adımlar atarken bir yandan da ilimiz ticari hayatının gelişmesi adına projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Çanakkale gastronomisinin daha bilinir ve tercih edilir hale gelmesi için marka tescillerini önemsiyoruz. Borsa olarak geçtiğimiz yıllarda ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinin tescil edilmesinde desteklerimiz oldu. Bu yıl da Türkiye'mizin meşhur domatesine 'Çanakkale Domatesi' adıyla coğrafi işaret tescili aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale'de yaklaşık 100 bin dekarlık alanda domates üretimi yapıldığını, yılda 650 bin ton domates üretimi gerçekleştirildiğini vurgulayan Deniz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bu üretim miktarı ile Türkiye'nin yüzde 5 oranındaki domatesini biz Çanakkale'de üretiyoruz. Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların aranan ürünlerinden Çanakkale domatesinin coğrafi işaret tescil sürecinde bizlere destek olan Çanakkale Ticaret Borsası meclisimize, ÇOMÜ Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Kenan Kaynaş, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Gündoğdu, Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Kaya başta olmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültemize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, ziraat odası başkanlarımıza, değerli milletvekillerimize ve Sayın Valimiz İlhami Aktaş'a çok teşekkür ediyorum."