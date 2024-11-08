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Çanakkale'den Hollanda'ya Süs Bitkileri İhracatı Görevinde

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Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi, süs bitkileri fuarlarına katılarak Çanakkale'nin tarımsal potansiyelini artırmaya yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çanakkale Şubesi, Hollanda'da düzenlenen süs bitkileri fuarlarına katılarak, Çanakkale'deki üretim potansiyelinin artırılması için görüşmeler gerçekleştirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ZMO Çanakkale Şube Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Dr. Onur Sinan Türkmen ile Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arda Akçal, Royal Flora Holland tarafından Aalsmeer'de düzenlenen ATF ve Vijfhuizen'deki Expo Greater Amsterdam'da gerçekleştirilen IFTF fuarlarına katıldı.

Çanakkale'nin tarımsal potansiyelini artırmayı hedefleyen "İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Arttırılması Projesi" kapsamında, küçük aile işletmelerinin Çanakkale'den Avrupa'ya ihracatı yönünde bürokratik ve yatırım destek için önemli görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Ekonomi
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