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Çanakkale'de suya yüzde 50 zam

Çanakkale'de suya yüzde 50 zam
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Çanakkale Belediye Meclisi toplantısından su fiyatlarına yüzde 50 zam kararı çıktı

Çanakkale'de suya yüzde 50 oranında zam geldi. Karar Belediye Meclisi'nden oy çokluğu ile geçti. Çanakkale Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi Başkan Muharrem Erkek başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste gündem maddelerinin yanı sıra 2025 Mali Yılı Ücret Tarifesi ve 2025 yılına ait Mali Bütçe ve Performans Raporu görüşüldü.

SUYA YÜZDE 50 ZAM

2025 Mali Yılı Ücret Tarifesi kapsamında kentte su tüketim ücretlerine zam yapılması kararlaştırıldı. Buna göre konutlardaki mekanik sayaçlarda 0-10 metreküp su tüketiminde ton başı ücret yüzde 50 artışla 25 lira 91 kuruşa, 11-30 metreküp su tüketiminde yüzde 30 artışla 28 lira 98 kuruşa yükseldi. Akıllı sayaçlarda ise yüzde 50 artışla ton başına ücret 24 lira 91 kuruş oldu.

2025 Mali Yılı Ücret Tarifesi ve 2025 yılına ait Mali Bütçe ve Performans Raporu meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Ekonomi
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