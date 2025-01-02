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Çanakkale'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Protokolü İmzalandı

Çanakkale'de Nitelikli İşgücü Yetiştirme Protokolü İmzalandı
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Çanakkale Ticaret Borsası'nın öncülüğünde yürütülen 'Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokol, kentteki işverenlerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.

Çanakkale Ticaret Borsası öncülüğünde yürütülen ve kentteki işverenlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı İşbirliği Protokolü" (NİYEP) imzalandı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda düzenlenen imza törenine, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Meclis Başkanı Birol Çetin, Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Hayrettin Karacan ve Çanakkale Ticaret Borsası meclis üyeleri katıldı.

Protokolün imza töreninde konuşan Deniz, protokolün Çanakkale iş dünyası için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, başvuruların Çanakkale Ticaret Borsası'nda alınacağını aktardı.

Deniz, işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirirken, aynı zamanda işgücü piyasasına önemli katkılar sağlayacaklarını, bu iş birliğinin, şehrin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

Birol Çetin ise NİYEP'in şehrin ekonomik kalkınması açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "İş dünyasının nitelikli iş gücüne olan talebini bu programla karşılayacak ve şehrimizi ekonomik anlamda bir üst seviyeye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Ekonomi
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