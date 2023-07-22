Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Kaymakam Alper Taş, Bayramiç elması soğuk hava depolarını inceledi

Ekonomi Haberleri

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kaymakam Alper Taş, Bayramiç elması ürünlerinin tüketiciye taze bir şekilde ulaştırılması için öneme sahip olan soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kaymakam Alper Taş, Bayramiç elması ürünlerinin tüketiciye taze bir şekilde ulaştırılması için öneme sahip olan soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.

Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Kazdağları eteklerindeki Bayramiç ilçesinde tescilli Bayramiç elması ürünlerinin tüketiciye taze bir şekilde ulaştırılması için büyük öneme sahip olan soğuk hava depolarını ziyaret etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu ile birlikte, Meyve Paketleme, Boylama ve Soğuk Hava Tesisini ziyaret eden Kaymakam Alper Taş, tesisin işleyişi ve çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı. Tesis yöneticileri, yapılan çalışmaları ve soğuk hava depolama süreçleri anlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çanakkale Alper Taş Hisarcık Bayramiç Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title