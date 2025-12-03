Haberler

Bayramiç'te kanlıca mantarı köylünün gelir kapısı oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları'nda toplanan kanlıca mantarı, köylüler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Mantarın kilosu pazarında 70 ile 100 lira arasında satılmakta.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan ve bölgede 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarı köylünün geçim kapısı oldu. Mantarın kilosu ilçe pazarında 70 ile 100 lira arasında satılıyor.

Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki köylerde toplanan mantarlar geçim kaynağı oldu. Önemli bir gelir kaynağı olan kanlıca mantarını toplamak için dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar, Kaz Dağları'na akın ediyor. Halk arasında bölgede 'çam melkisi' adıyla bilinen kanlıca mantarı ilçe pazarında kilosu 70 ile 100 lira arasında satılıyor. Bu yıl bol olması sebebiyle mantar köylünün gelir kapısı olurken, pazarda satın alınan mantarlar evlerde lezzetli bir yemek çeşidi olarak sofralarda yerini alıyor.

Kanlıca mantarının kendilerinin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Akçakıl Köyü Muhtarı Erhan Saldıran, "Kaz Dağları'na gidip topluyoruz. Allah bin bereket versin, mantar geçim kaynağımız oldu. Bu yıl çok mantar var" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
