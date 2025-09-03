Çamlıbel Tüneli İhalesi Gerçekleşiyor

SİVAS ile Tokat arasındaki kara yolu üzerinde yer alan Çamlıbel Geçidi'ne yapılması planlanan tünel ihale aşamasına geldi. Kısa süre içinde temelinin atılması planlanan Çamlıbel Tüneli hem iki şehri birbirine bağlayacak hem de Karadeniz ile İç Anadolu arasında yeni bir kapı özelliği taşıyacak.

Sivas-Tokat il sınırında yer alan ve özellikle kış aylarında sürücülerin en çok zorlandığı konumlardan biri olan Çamlıbel Geçidi'nde trafiği rahatlatmak için gündeme gelen Çamlıbel Tüneli'nin yapımı için geri sayıma geçildi. Aynı zamanda yolu da kısaltarak, güvenli bir ulaşım imkanı sağlayacak tünel, İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi arasında yeni bir geçiş kapısı olacak. 4 bin 750 metre uzunluğunda çift tüp tünel şeklinde inşa edilecek olan tünel, 3 bin metrelik bağlantı yolları ile birlikte toplam 7 bin 750 metre uzunluğuna sahip olacak. Tünelin tamamlanmasıyla birlikte Sivas-Tokat kara yolu arasında ulaşım 2 kilometre kısalacak. Ayrıca sürücülere 10 dakika zaman tasarrufu sağlayacak. Çamlıbel Tüneli'nin proje ihalesi 23 Eylül'de gerçekleştirildikten sonra temel atılarak, çalışmalara başlanacak.

'ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ NOKTASI'

DHA'ya konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, projenin ihalesinin gerçekleştirileceğini ve bölge için önemli bir değer olacağını belirterek, "23 Eylül tarihinde hem Tokat'ımız için hem de Sivas'ımız için önemli bir geçiş noktası olan Çamlıbel Tüneli'nin ihale günü olacak. Daha sonra da temel atma töreni ile hem Sivas'ımız için hem de Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne bağlanması noktasında önemli bir geçiş noktası olan tünelimizi de bu şekilde hayata geçirmiş olacağız. 3 ila 4 yıl arasında planlanan bir sürede bu tünelimizi hizmete girecek" diye konuştu.