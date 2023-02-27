Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çameli'nde süt üreticileri sandığa gitti

Ekonomi Haberleri

Çameli'nde süt üreticileri sandığa gitti

Çameli Süt Üreticileri Birliği'nde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı sonucunda mevcut yönetim güven tazeledi.

Çameli Süt Üreticileri Birliği'nde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı sonucunda mevcut yönetim güven tazeledi.

Çameli Belediyesi konferans salonunda yapılan kongreye, birlik üyeleri büyük ilgi gösterdi. Divan başkanlığını Denizli Süt Üreticiler Birliği Başkanı Ersin Kara'nın yaptığı genel kurula tek aday olarak katılan mevcut Başkan Arif Yıldırım, yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Yeniden başkan seçilen Arif Yıldırım, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin bugünden sonra da katlanarak devam edeceğine vurgu yaparak; "Bugün yaptığımız genel kurulumuza katılan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarına göre beni yeniden bu birliğe başkan seçerek onurlandırdınız. Bugüne kadar her üreticimize yaptığımız hizmetler, bugünden sonra da kayırma yapılmadan devam edecek. Tekrar herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Birliğin yeni yönetim ve denetim kurulları Arif Yıldırım, İlhan Kandemir, Hüseyin Bakırtaş, Metin Dev, Zeki Güngör, Bilal Aycan, Haydar Aksoy ve Muhterem Kurban isimlerinden oluştu. - DENİZLİ

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Arif Yıldırım Denizli Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title