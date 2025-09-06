Cam Balkon Tekerliği ve Vinil Asetat Kopolimerleri İthalatında Gözetim Uygulanacak

Cam balkon tekerleği ve bazı "vinil asetat kopolimerleri" ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanması'na ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğlerle, söz konusu eşyaların ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, "küçük tekerlekler (yalnız cam balkon tekerleği)" ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 5,5 dolar, "vinil asetat kopolimerleri, sulu dispersiyon halinde olan hariç (ilk şekillerde)" ithalatında da birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olacak şekilde gözetim uygulanacak.

Söz konusu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.