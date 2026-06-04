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Bakan Işıkhan: İşsizlik 36 aydır tek haneli

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"İstihdam sayımız, aynı dönemde 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,1 oldu. İş gücü sayımız, 35 milyon 34 bin kişi, iş gücüne katılma oranımız ise yüzde 52,4 olarak gerçekleşti" - "Uyguladığımız GÜÇ gibi programlarımızın olumlu sonucu olarak bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalan gençlerde işsizlik oranı yüzde 14,5'e geriledi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirterek, "İstihdam sayımız, aynı dönemde 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,1 oldu. İş gücü sayımız, 35 milyon 34 bin kişi, iş gücüne katılma oranımız ise yüzde 52,4 olarak gerçekleşti." açıklamasında bulundu.

Işıkhan, NSosyal hesabından, 2026 yılı nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "İşsizlik oranı, nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Böylelikle 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdü. İstihdam sayımız, aynı dönemde 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,1 oldu. İş gücü sayımız, 35 milyon 34 bin kişi, iş gücüne katılma oranımız ise yüzde 52,4 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İş gücünü artıracak, istihdamı güçlendirecek dinamik ve etkin politikaları hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Işıkhan, en büyük hedeflerden birisinin gençleri geleceğin teknolojilerine ve üretime yöneltmek, nitelikli beceriler kazanmalarını sağlayarak onları istihdama kazandırmak olduğunun altını çizdi.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız GÜÇ gibi programlarımızın olumlu sonucu olarak bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalan gençlerde işsizlik oranı yüzde 14,5'e geriledi. Gençlerin iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak kapsamlı ve bütüncül politikaları uygulamayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin çalışma hayatını geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak geliştireceğiz."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
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