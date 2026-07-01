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Bakan Işıkhan: En düşük emekli aylığı 3 Temmuz'da netleşecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin rakamın 3 Temmuz'daki enflasyon verisi sonrası belli olacağını ve ardından Meclis'te gerekli açıklamanın yapılacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

En düşük emekli aylığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah, hayırlı olur." yanıtı verdi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
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