BUYSAD üyeleri iftar sofrasında buluştu

BUYSAD, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Programa Bursa Milletvekili Refik Özen de katıldı.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programı, endüstriyel yemek sektörü temsilcilerini aynı sofrada buluşturdu. Dernek üyeleri ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen programda Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu ön plana çıktı.

Endüstriyel yemek sektörünün temsilcilerini bir araya getiren buluşma, sektör içindeki dayanışmanın ve mesleki birlikteliğin güçlenmesine de katkı sağladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte sektör temsilcileri hem Ramazan ayının bereketini paylaştı hem de sektörün güncel konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

BUYSAD Başkanı Abidin Şakir Özen, Ramazan ayının toplumda birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, sektör temsilcileriyle aynı sofrada buluşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Özen, bu tür buluşmaların sektör içindeki iletişimi ve dayanışmayı daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Programa katılan Bursa Milletvekili Refik Özen de iftar programında BUYSAD üyeleriyle bir araya gelerek sektör temsilcileriyle sohbet etti. Özen, endüstriyel yemek sektörünün Bursa ekonomisi ve istihdamı açısından önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik atmosferini yansıtan anlamlı bir buluşma oldu.

BUYSAD üyeleri aynı sofrada buluşarak hem mesleki dayanışmayı güçlendirdi hem de Ramazan ayının manevi iklimini birlikte paylaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı