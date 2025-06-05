Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan Kurban Bayramı Kutlaması

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan Kurban Bayramı Kutlaması
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Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda toplumsal dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaparak, bayramın önemine dikkat çekti. Ekonomik zorluklara rağmen yardımlaşma ruhunun gerekliliğini dile getiren Matlı, bayramın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, bayramların toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel zamanlar olduğuna dikkat çekti.

Kurban Bayramı'nın, yalnızca dini bir vecibenin yerine getirilmesinden öte, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve hoşgörünün ön plana çıktığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizi ortak bir manevi iklimde buluşturan, toplumsal dayanışma ve kardeşlik ruhunu pekiştiren bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin birleştiği ve umutların tazelendiği müstesna zamanlardır. Bu özel günleri; birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, paylaşma kültürümüzü yaşatarak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza el uzatarak değerlendirmenin, toplumsal bütünlüğümüze güç kattığına yürekten inanıyoruz.

Ekonomik şartların zorluklar barındırdığı bu dönemde, yardımlaşma ve kenetlenme ruhunun daha da önem kazandığını unutmadan; iş dünyası olarak ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı sunma sorumluluğuyla, üretmeye, istihdam sağlamaya ve katma değer oluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın başta üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza, milletimize ve İslam alemine barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor; bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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