'Bursa siyahı'nda ilekleme Aydın'dan getirilen erkek incirlerle başladı

Dünyaca ünlü bir marka olan ve Bursa civarında yetişen coğrafi işaret tescilli Bursa siyahı incirinde üretim sezonu ilekleme (tozlaşma) işlemiyle başladı. İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar uzanan ve Avrupa'ya ihraç edilerek önemli bir gelir sağlayan bu premium ürünün meyve tutumu için Aydın'dan getirilen erkek incirler kullanılıyor.

İncir üretiminde verim ve kalite açısından hayati önemi bulunan ilekleme işlemi, erkek incir ağaçlarındaki çiçek tozlarının ilek arısı (ilek sineği) aracılığıyla dişi incir ağaçlarına taşınmasıyla gerçekleşiyor. Bursa siyahı incirinde bu döngünün sağlıklı yürüyebilmesi için zamanlama, uygulama ve erkek incir kalitesi büyük önem taşıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı Mahallesi'nde üreticilik yapan Ahmet Yılmaz, Bursa'daki yerli erkek incirlerin geç yetişmesi nedeniyle sezonun ilk ileklemesini Aydın'dan getirilen erkek incirlerle yaptıklarını belirtti. Yılmaz, bu sinekler olmadığı takdirde meyve tutumunun ve verimin gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Üretim sürecinde ağaç başına sezon boyunca 70-80 adet ilek inciri bırakıldığını ifade eden Yılmaz, ağaçlara asılan sepet ya da filelere üçer dörder erkek incir konulduğunu ya da tellere dizilerek asıldığını ve bunların haftada bir yenilendiğini aktardı. İlk etapta Aydın'dan gelen ürünlerle başlayan sürecin, ilerleyen günlerde Bursa'daki yerli erkek incirlerin olgunlaşmasıyla kendi ağaçlarından yapılan takviyelerle devam ettiğini ekledi.

Bahçesinde erkek incir ağacı bulunmayan üreticilerin Aydın'dan gelen ürünleri satın almaya devam ettiğini belirten Yılmaz, ilek incirinin kalitesine göre kilosunun 200 ile 300 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Doğadaki bu özel döngünün kış, bahar ve yaz evreleriyle aralıksız sürdüğünü anlatan Yılmaz, geçen yıl kilosu 90-100 lira civarında alıcı bulan Bursa siyahı incirinde bu yıl da üreticinin emeğinin karşılığını almayı umut ettiğini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı