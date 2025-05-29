Bursa'nın Nazende Fasulyesi Hasat Sezonuna Girdi

Bursa'nın Nazende Fasulyesi Hasat Sezonuna Girdi
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Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen ve lezzetiyle ünlü nazende fasulyesinin hasadına başlandı. Tarlada kilosu 65 liradan satılan bu fasulye, hem görünümü hem de tadıyla dikkat çekiyor.

Bursa'nın meşhur 'nazende' fasulyesinin hasadına başlandı. Damaklarda farklı tat bırakan nazende fasulyesi tarlada kilosu 65 liradan satılıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde yetişen ve lezzetiyle ünü şehir sınırlarını aşan nazende fasulyesinin hasadı başladı. Boyalıca köyünde çiftçiler fasulye hasadına başladı. Görünümü ve albenisiyle rağbet gören fasulye lezzetiyle de yiyenlerin damağında unutulmaz bir tat bırakıyor.

Lezzetiyle ön plana çıkan fasulyenin talibi çok olunca, tarlada fiyatları da oldukça yüksek oluyor. Mart ayında tarlaya ekilen fasulye mayıs ayının sonlarında toplanmaya başlıyor. 65 liradan satılan fasulyenin, bu fiyatlardan satılmaya devam etmesi çiftçinin yüzünü güldürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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