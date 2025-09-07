Bursa Food Point Fuarı 23-25 Ekim'de gerçekleştirilecek

Bursa Food Point Fuarı, 23-25 Ekim'de Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde KFA Fuarcılık tarafından düzenlenecek Bursa Food Point Fuarı'nda gıda ürünlerinden işleme teknolojilerine, mutfak ekipmanlarından ev dışı tüketim malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alacak.

Firmalara yeni pazarlara ulaşma ve markalarını güçlendirme imkanı sunacak olan Food Point Fuarı, Network Fuarcılık tarafından düzenlenen 6. Turfood Horeca Fuarı ile eş zamanlı olarak yapılacak.

Organizasyon öncesinde BTSO Ana Hizmet Binası'nda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, fuarın, sektörün vizyonunu ve dinamizmini yansıtan önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Bursa'nın üretim gücü, lojistik altyapısı ve girişimci insan kaynağıyla gıda sanayisinin en stratejik şehirlerinden biri olduğunu aktaran Özen, "Food Point Fuarı da bu potansiyeli dünyaya tanıtacak ve yerli firmalarımızın ürünlerini uluslararası vitrine çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz da Food Point Fuarı'nın hikayesinin Ur-Ge projeleriyle başladığını hatırlatarak, "Yıllar önce başlattığımız alım heyeti organizasyonları, firmalarımızı uluslararası alıcılarla buluşturmuştu. Bugün o adımlar, Food Point markasıyla uluslararası ölçekte tanınan bir fuara dönüştü." açıklamasında bulundu.

BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konsey Başkanı Burhan Sayılgan ise Ur-Ge programlarının sektörün ihracatına büyük katkı sunduğunu belirtti.

Sayılgan, Ur-Ge kapsamındaki çalışmalara başlanıldığında sektördeki ihracat oranının yüzde 8 seviyesinde olduğunu dile getirerek, "Bugün bu rakamı yüzde 50-60 bandına çıkardık. Ancak asıl önemli olan fuara doğru hazırlanmak. Doğru ziyaretçiye ulaşmak ve alım heyetleriyle bire bir görüşmeler yaparak firmalarımıza maksimum fayda sağlamak. Biz bu süreci ihracata açılan kapının anahtarı olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Food Point Fuarı öncesinde 22 Ekim'de Gıda Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirvede sektörün geleceğine yön verecek gelişmeler ele alınacak ve firmalar için yeni iş birliği fırsatları masaya yatırılacak.