Bir uluslararası gözetim şirketi geçici olarak faaliyetten menedildi

Ticaret Bakanlığı, Bursa'da bulunan KRMP Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin uluslararası gözetim faaliyetlerini ay boyunca durdurma kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Buna göre Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davranan Bursa'da bulunan "KRMP Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirket" ünvanlı şirketin faaliyetleri bir ay durduruldu.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
